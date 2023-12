Pronostic Burnley Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool prend provisoirement la tête contre Burnley

Le tenant du titre en Championship est un peu plus convaincant ces derniers temps, avec des victoires contre Sheffield (5-0) et Fulham (0-2), ou encore un match nul sur la pelouse de Brighton (1-1). Mais cette équipe de Burnley n’est pas devenue invincible puisque récemment, c’est Everton (0-2) et les Wolves (1-0) qui les ont battus. Du côté des absences, seul le jeune Koleosho (1 but, 1 passe), qui sera peut-être rejoint par Cork, Gudmunsson et Ramsey, incertains. En revanche, Vincent Kompany pourra compter sur deux attaquants plutôt intéressants, Amdouni (2 buts, 1 passe) et Foster (3 buts, 3 passes). L’ancien Troyen Odobert a également inscrit 3 buts en championnat, tout comme le milieu Brownhill.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Liverpool aurait pu prendre la tête à deux reprises lors des deux dernières journées mais a du se contenter de matchs nuls contre Manchester United (0-0) et Arsenal (1-1). Entre temps, les Reds ont terrassé West Ham à Anfield en coupe (5-1). Ces derniers devront se priver pour cette rencontre de joueurs comme Mac Allister, Jota, Robertson ou encore Thiago. Luis Diaz est quant à lui incertain après un coup reçu contre les Gunners. Buteur contre ces derniers, Salah (12 buts en PL) sera bien évidemment présent, tout comme Nunez (4 buts, 5 passes) qui devrait avoir du temps de jeu. La victoire reviendra à Liverpool qui n’a pas le droit à l’erreur contre un promu.

► Le pari « Liverpool gagne » est coté à 1,35 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 135€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Nunez buteur » est coté à 2,19 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 219€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Burnley – Liverpool :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Burnley Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Liverpool, fin de la houle ?