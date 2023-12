Liverpool, fin de la houle ?

De retour dans la course au titre grâce notamment à un Mohamed Salah en super forme, Liverpool semble pouvoir jouer des coudes en haut de la Premier League jusqu'à la fin de la saison. Plus solides qu'auparavant, les Reds montrent en effet un certain équilibre retrouvé et n'ont ainsi perdu qu'un seul match cette saison en championnat.

Kostas Tsimikas qui se fait bouger par Bukayo Saka, tombe à terre et emporte lui-même son entraîneur au sol en le taclant involontairement. Telle est la scène jouée lors du match opposant Liverpool à Arsenal qui a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux et qui, dans un tout autre contexte ou dans une autre saison, aurait pu représenter une métaphore de la forme déclinante des Reds. Mais actuellement, ce n’est au contraire absolument pas possible d’utiliser ces images pour se moquer du club anglais. Ce dernier, après quelques vagues subies avant l’été 2023, va très bien et tient parfaitement debout.

Quand Jürgen Klopp se fait faucher par Tsimikas en plein match à cause de Bukayo Saka 😅#LIVARS | #PremierLeague pic.twitter.com/7UrDpBu63I — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 23, 2023

Un petit tour du côté des chiffres suite au nul contre les Gunners, pour commencer : avant la dix-neuvième journée de Premier League qui la verra se déplacer sur la pelouse de Burnley, la bande de Jürgen Klopp pointe en deuxième position du classement avec un minuscule point de retard sur les Londoniens et dispose de la troisième meilleure attaque du pays avec 37 réalisations inscrites tout en affichant la plus forte différence de buts (+ 21). Ce qui, sans trop s’avancer, pose un constat assez évident : s’ils sortent d’un exercice 2022-2023 plus que moyen avec une cinquième place décevante, les potes de Virgil van Dijk (re)jouent le titre.

Une défense retrouvée, un Salah revigoré

Mais comment expliquer ce regain de santé pour Liverpool, qui trace son chemin sans faire énormément de bruit ? L’une des clés est à retrouver au sein de la défense rouge, particulièrement efficace en ce moment avec seize pions encaissés en championnat. C’est simple, personne ne fait mieux. Un chiffre qui permet de faire passer le ratio des Reds à moins d’un tremblement de filet concédé par match, comme en 2019-2020 (dernière couronne en date) ou en 2021-2022 et 2018-2019 (où le trophée leur était passé sous le nez pour une petite unité à chaque fois). Bref : quand les cages sont bien protégées, le trône du leader n’est jamais loin. Cette arrière-garde performante rend d’ailleurs Alisson Becker et ses amis quasiment invincibles sur la scène nationale, en témoigne la seule défaite subie qui a eu lieu fin septembre sur le terrain de Tottenham… et à la dernière minute, sur un contre-son-camp de Joël Matip ! L’autre grande arme manifeste des Scousers est présente sans discontinuer depuis bientôt sept ans dans le secteur offensif et se nomme bien sûr Mohamed Salah, les munitions ayant visiblement été complètement rechargées.

<iframe loading="lazy" title="Le résumé de Tottenham / Liverpool - Premier League 2023-24 (J7)" frameborder="0" width="500" height="283" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x8ofwg4&" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>

S’il déçoit rarement, ses statistiques restant assez hallucinantes en toutes circonstances, l’Egyptien a retrouvé sa pleine énergie et se montre décisif plus d’une fois par rencontre : douze caramels et sept passes décisives, en l’espace de 18 parties ! Omniprésent et indispensable, l’attaquant est d’ailleurs constamment encensé par son coach en conférence de presse à mesure que son joueur s’accapare des records. « Quand il sera à la retraite, on se rendra compte qu’on a vu quelque chose de vraiment spécial » disait Klopp en octobre, alors que son poulain battait le nombre de buts avec un club de PL dans des épreuves européennes. Puis en novembre : « Mohamed Salah est un joueur exceptionnel, un joueur très spécial ». Ou encore : « Il faut parler de l’expérience qu’il a acquise au fil des ans, et sa compréhension du jeu. Il comprend beaucoup mieux les mouvements, les positions. il est évident que c’est un joueur différent du garçon qui est arrivé ici, et qui était déjà bon à l’époque. Maintenant, il a l’expérience pour s’adapter à différentes situations ». Enfin : « Une stat’ spéciale pour un joueur spécial », en décembre au moment où le principal intéressé signait son 200e goal avec les Reds…

« Passons ce cap, et ouvrons les yeux en avril »

Dès lors, avec une telle solidité et un Salah toujours plus impressionnant, Liverpool deviendrait-il le favori au sacre devant Arsenal et Manchester City ? Surtout que la Ligue des champions ne déconcentrera pas les Reds, même si l’Europa League pourrait réclamer quelques sacrifices. « Honnêtement, la course au titre ne m’intéresse pas vraiment, répond le technicien, dans une tentative évidente de se soustraire à la pression. Je suis heureux d’être dans la position où nous sommes, mais je ne comprends pas pourquoi nous abordons ce sujet si tôt. Nous sommes en décembre, c’est la période la plus difficile de l’année. Donc passons ce cap, et ouvrons les yeux en avril pour voir où nous en sommes. »

Et l’Allemand de continuer : « Je serai plus qu’heureux d’échanger là-dessus, absolument. Je ne suis pas nerveux, mais nous devons tous réapprendre à gérer ce genre de situations. C’est comme si personne ne nous attendait là, je n’y ai pas réfléchi et ne pensais pas que c’était possible. » Pour l’instant, les résultats du dernier mois de l’année (quatre victoires, une défaite et deux nuls à domicile) lui donnent plutôt raison. Sans oublier que son Salah devrait être absent pour disputer la Coupe d’Afrique des nations qui démarre mi-janvier, et pourrait donc louper jusqu’à sept rendez-vous. Il n’empêche, le chemin vers la gloire est connu et le bonhomme l’a déjà tracé par le passé.

