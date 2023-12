Liverpool emballe Burnley et passe leader

Burnley 0-2 Liverpool

Buts : Núñez (6e), Jota (90e)

Top of the league !

Frustré lors des deux derniers week-ends à Anfield, Liverpool a remis l’église au milieu du village face au relégable Burnley (0-2). Les Reds ont réalisé l’entame rêvée : Cody Gakpo a servi Darwin Núñez à l’entrée de la surface et l’Uruguayen a parfaitement placé son plat du pied dans le petit filet (0-1, 6e). Nettement dominateurs, les protégés de Jürgen Klopp ont néanmoins péché par inefficacité. James Trafford a joué le rôle de poil à gratter en multipliant les arrêts (sept en première période). Le portier anglais a bloqué la frappe d’Harvey Elliott (4e), a détourné du bout des gants celle de Mohamed Salah (8e) et a poursuivi son show face à Gakpo (20e), Wataru Endo (40e) et à nouveau Salah (42e). Le Pharaon a aussi trouvé la barre d’une demi-volée instinctive (34e).

Darwin Núñez ouvre le score pour Liverpool après 5 minutes de jeu ! ⚡️ Les Reds sont provisoirement leaders de Premier League 👀#BURLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/HVUsRGOIYF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 26, 2023

Gakpo a trompé Trafford à la demi-heure de jeu, mais l’arbitre a refusé le but pour une faute de Núñez sur Charlie Taylor (29e). Elliott a cru à son tour mettre son équipe à l’abri en reprenant le centre de Ryan Gravenberch, avant d’être rattrapé par un hors-jeu de Salah (55e). Burnley a joué crânement sa chance pour recoller et Johann Gudmundsson a bien failli faire mouche de la tête suite à un numéro de Wilson Odobert (68e). Endo a aussi offert une balle d’égalisation à Bruun Larsen, qui a trop croisé (87e). Trafford a maintenu les Clarets en vie en s’opposant à Luis Diaz dans le money time (88e), tout ça pour que Diogo Jota, de retour de blessure, tue définitivement le match en frappant fort dans un angle fermé (0-2, 90e). Voilà donc Liverpool provisoirement leader, deux points devant Arsenal.

Salut la Kompany !

Burnley (4-4-2) : Trafford – Vitinho, O’Shea, Beyer, Taylor – Tresor (Gudmundsson, 61e), Berge, Brownhill (Ramsey, 90e+2), Odobert – Foster (Redmond, 85e), Amdouni (Larsen, 85e). Entraîneur : Vincent Kompany.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Gomez – Endo, Gravenberch (Jones, 67e), Elliott (Diaz, 67e) – Salah, Gakpo (Szoboszlai, 67e), Núñez (Jota, 84e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

