Kevin Danso veut rejoindre Naples, Lens encore trop gourmand

Des terrils à Pompéi.

Arrivé au RC Lens en 2021, Kevin Danso s’est imposé comme la référence défensive de Franck Haise. L’international autrichien de 24 ans ne compte toutefois pas s’éterniser dans le Pas-de-Calais. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le joueur et son agent ont donné leur à accord pour rejoindre les rangs de Naples la saison prochaine. Depuis le départ de Kim Min-jae au Bayern Munich, le champion d’Italie en titre cherche activement un remplaçant et c’est la révélation de Ligue 1 qui reste en pole position, malgré la concurrence de Max Kilman.

Mais Naples souffre de son nouveau statut. Le nouveau club de Rudi Garcia est certes champion national, mais n’a pas le budget qui va avec et le RC Lens, visiblement dur en affaires, compte bien jouer là-dessus. D’après le quotidien transalpin, le président napolitain Aurelio De Laurentiis souhaite rapidement boucler la transaction tandis que les Sang et Or demandent 30 millions d’euros pour leur défenseur central. Une somme inférieure à celle qu’espère Wolverhampton pour Max Kilman, mais encore jugée trop haute pour le club de la Campanie.

Après les pertes de Loïs Openda et Seko Fofana, la colonne vertébrale lensoise serait en mauvais état.

Lens s'offre le défenseur Abdukodir Khusanov