Le Maroc se hisse en demi-finale des JO

Maroc 4-0 USA

Buts : Rahimi (29e), Akhomach (63e), Hakimi (70e), Maouhoub (90e)

Soccer is over.

Le premier quart de finale des Jeux olympiques 2024 qui opposait le Maroc aux États-Unis, occasion pour Achraf Hakimi de retrouver le Parc des Princes. Cette rencontre a été marquée par une large domination des Marocains qui ont su s’imposer face à des Américains trop timides dans le jeu. Les hommes de Tarik Sektioui ont pris les devants dès le début du match avec un penalty offert par Nathan Harriel à la 25e minute pour une faute sur Rahimi. Un penalty parfaitement tiré par ce dernier, concrétisant la domination marocaine.

C’est finalement tout au long de la deuxième mi-temps que les Marocains ont sécurisé leur place en demi-finale avec pas moins de trois buts en 45 minutes. L’ailier de Villarreal Akhomach pousse le ballon rond au fond du filet sur une belle passe décisive d’Ezzalzouli, avant que Hakimi ne continue de creuser l’écart avec une frappe depuis les abords de la surface. Malgré les multiples changements du côté américain, les hommes Mitrovic n’ont pas su remonter la pente et on même permis aux Lions de l’Atlas de marquer un quatrième et dernier but sur un penalty pour une faute de la main d’Harriel – encore lui- offrant ainsi son premier but de la compétition à Maouhoub.

4-0 dans les cris de joie des joueurs et supporter marocains qui s’envolent vers les demi-finales contre le Japon ou l’Espagne.

Maroc (4-2-3-1) : Mohamedi – El Ouahdi, Boukamir, El Azzouzi, Hakimi – Targhalline (Kechta, 80e), Richardson (Bouchouari, 81e) – Ezzalzouli (Ben Seghir, 73e), El-Khannouss, Akhomach (Nakach, 90e +2) – Rahimi (Maouhoub, 81e). Sélectionneur : Sektioui.

États-Unis (4-3-3) : Schulte – Tolkin (Wiley, 80e), Robinson, Zimmerman, Harriel – Mcglynn (Atencio, 71e), Tessmann, Mihailovic (McGuire, 66e) – Yow (Booth, 66e), Aaronson (Cremaschi, 80e), Paredes. Sélectionneur : Mitrovic.

