Jean-Michel Aulas : « La prochaine fois, il y aura des morts »

JMA sort du silence.

Après les réactions de Fabio Grosso et de Vincent Ponsot, la prise de parole de Jean-Michel Aulas sur les graves incidents survenus dimanche à quelques dizaines de minutes du coup d’envoi de l’Olympico se faisait attendre. L’ancien président de l’Olympique lyonnais est sorti de son silence ce mardi soir lors d’un entretien accordé à L’Équipe. Spoiler : il est allé droit au but.

« On se rend compte que l’on a frôlé le drame avec des conséquences graves pour l’Olympique lyonnais. Il y a la situation sportive, celle du club en général et cette blessure très grave de Fabio (Grosso) et de son adjoint. On a l’impression qu’on laisse faire les choses. […] Cette fois-ci, il y a un blessé grave et la prochaine, il y aura des morts. Je suis ulcéré de voir qu’on ne prend pas toutes les précautions pour que ça n’arrive pas. Il y avait un certain nombre d’infos selon lesquelles les attaques étaient prévues, a lâché le membre du comex de la Fédé et du conseil d’administration de la Ligue. Encore une fois, de la même manière qu’on ne peut pas s’exonérer des gens qui s’assimilent à des supporters de l’OL avec des attitudes fascistes, il y a une part de responsabilité du foot, du club(de l’OM) et bien sûr de la sécurité publique dans cette affaire. […] Il ne faut pas que le match soit reporté, mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent de recommencer. »

Verdict le 22 novembre.

