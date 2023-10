« Il y aurait eu des débordements racistes même sans caillassage »

Comment s’est déroulée l’arrivée mouvementée des cars de supporters à Marseille ?

J’étais dans le car des sympathisants, il y avait une bonne ambiance jusque-là. En arrivant à Marseille, il faisait déjà nuit donc ceux qui nous ont caillassés avaient le temps avant de s’enfuir. L’escorte policière s’est arrêtée sur une voie de tram alors que ce n’était pas prévu, et là, on est tombé dans un vrai guet-apens. Il y avait des pavés et des parpaings à disposition, mais ils nous ont aussi lancé des boules de pétanque, des battes de baseball et des palettes. Heureusement, il n’y a que deux vitres de notre car qui ont pété et on a eu deux blessés légers. Le gros problème, c’est qu’il n’y avait pas beaucoup de flics sur le terrain, ils pensaient que les affrontements allaient surtout se faire à l’intérieur du stade. Dans le bus devant nous, ce sont des membres du groupe Lyon 1950 qui ont été obligés de sortir pour faire fuir les Marseillais.

En sortant du parcage, pendant trente secondes, une quarantaine de personnes ont chanté « Bleu, blanc, rouge, la France aux Français »

Il y a ensuite eu l’entrée massive dans le parcage où l’on a vu les supporters lyonnais brandir de nombreux drapeaux français. C’était préparé ?

J’étais dans les cinquante premiers à entrer et il y avait une grosse vingtaine de personnes devant moi qui avaient préparé des drapeaux français. Il y en a toujours en parcage, mais là c’était démesuré, il y en avait des centaines. Certains avaient des fleurs de lys, d’autres le logo Justin Bridou… Tout ce qui est fait habituellement et qu’on peut reprocher a été fait avec beaucoup plus d’insistance dimanche. La Marseillaise est souvent chantée une ou deux fois. Là, c’était une vingtaine… Ce sont des fachos qui se cachent en disant qu’ils sont patriotes, mais il y avait surtout la volonté de montrer que les Lyonnais sont des « vrais » Français et pas les Marseillais.

Ce sont des actions lancées par les groupes de supporters ?

Non, ce sont plein de petites actions individuelles, mais ça devient rapidement collectif. Plusieurs dizaines de supporters ont brandi leur passeport et leur carte d’identité, d’autres criaient : « C’est pas “trouvez Charlie”, c’est “trouvez un Français” », « Putains de bougnoules », « On est en France et il n’y a que des drapeaux de l’Algérie et de la Palestine… » L’une des actions collectives a été en sortant du parcage, pendant trente secondes, une quarantaine de personnes ont chanté « Bleu, blanc, rouge, la France aux Français ». Au Groupama Stadium, on peut dire que les fachos sont en minorité, mais ce n’est pas le cas en parcage. Sur les 600 supporters lyonnais au Vélodrome, je pense qu’il y en avait 200 d’extrême droite. Même s’ils ne font pas tous des saluts nazis. Une chose est sûre, il y aurait eu des débordements racistes même sans caillassage.

Sur les 600 supporters lyonnais au Vélodrome, je pense qu’il y en avait 200 d’extrême droite.

On a aussi vu les Mezza Lyon dans le parcage, un groupe ouvertement identitaire.

C’est même un groupe de hooligans néonazis. Ce sont des putains de fachos, il n’y a pas d’autres mots. Ils se sont recueillis sur la tombe de Mussolini il y a quelques années et font des ratonnades dans le Vieux Lyon. Sur leurs deux bannières, il y a soit la tête de mort Totenkopf utilisée par les SS, soit le logo de la division SS « Charlemagne ». En parcage, ils sont tous encagoulés et font des saluts nazis. Le club sait qu’ils sont là et personne ne fait rien. L’OL va peut-être en choper un qui est pris en vidéo, mais il n’y aura jamais de vrai ménage. Mon prochain déplacement sera au Havre et je suis sûr qu’il y aura la Mezza. Ils étaient déjà là à Reims cette année, je les ai vus à Clermont la saison dernière.

Tu avais déjà fait des déplacements aussi tendus ?

J’ai été pendant un an aux Bad Gones, donc j’en ai entendu des dingueries. Mais là, au niveau du racisme, je n’avais jamais vu ça. En déplacement, j’ai vu plusieurs groupes de supporters étrangers amis avec les Bad Gones ou les Lyon 1950, comme les Ultras Sur de Madrid ou les bons gros fachos de la Mauves Army d’Anderlecht. À Prague, il y avait ces groupes et je sentais vraiment le malaise. Certains se vantaient de venir en terre sainte du Troisième Reich. À Marseille, dimanche, on sentait vraiment qu’une bonne partie du parcage était d’extrême droite et venait revendiquer leurs idées politiques. En tribune lyonnaise, il y a un condensé inimaginable de l’extrême droite avec des néonazis, des royalistes ou des zemmouristes… Ça ne fait pas un bon mélange.

Kylian Mbappé et le Ballon d'or : un rendez-vous déjà manqué ?