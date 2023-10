Vincent Ponsot veut que le match OM-OL se joue sur terrain neutre

Les termes.

Vincent Ponsot, le directeur général de l’Olympique Lyonnais, a déclaré ce mardi dans l’émission OL Night Session qu’il souhaitait que la rencontre entre l’OM et les Gones, annulée suite aux graves incidents de dimanche soir, soit jouée sur un terrain neutre. Celui qui deviendra le CEO de l’OL féminin en janvier, a d’abord annoncé vouloir« engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité » sur la chaîne d’OL Play avant développer sa pensée.

« Notre souhait c’est qu’aujourd’hui les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre. On souhaite rejouer le match, les joueurs n’y sont pour rien. Tout comme nos joueurs n’y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée au Groupama Stadium, même si on les a sanctionnés sportivement, a pointé Ponsot. Ce qu’on veut c’est que la sécurité de nos joueurs soit garantie. Ils sont là pour jouer au foot et nous ce qu’on demande c’est qu’ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête. »

Gérald Darmanin doit trouver que c’est une excellente idée.

