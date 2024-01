Jadon Sancho retourne au Borussia Dortmund

Sancho revient chaud patate.

L’international anglais, Jadon Sancho « rentre à la maison ». Le joueur qui avait quitté le Borussia Dortmund à l’été 2021 pour rejoindre Manchester United contre 85 millions d’euros, est prêté au club allemand pour les six prochains mois sans option d’achat. Le communiqué du club allemand précise que ce prêt payant s’élève à 4 millions d’euros. Dortmund prendra également en charge une partie de son salaire.​

L’ailier anglais va pouvoir se relancer au sein d’un club qu’il a connu quatre ans durant (137 matchs, , 50 buts et 64 passes décisives entre 2017 et 2021), à la lutte pour le podium en Bundesliga, et qui s’apprête à disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le PSV Eindhoven. Jadon Sancho n’entrait plus dans les plans d’Erik ten Hag à Manchester United et était mis à l’écart depuis le mois d’octobre. Tout le monde est content.

⚫️🟡 Sancho trägt wieder Schwarzgelb! Der BVB hat Jadon #Sancho auf Leihbasis bis zum Saisonende verpflichtet. Der Engländer, derzeit in Diensten von @ManUtd, unterschrieb am heutigen Donnerstag einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Leihvertrag. ✍️ 🗞️ https://t.co/auLLT4C6x4 — Borussia Dortmund (@BVB) January 11, 2024

Cette fois-ci, il a promis de ne pas régler son réveil à l’heure anglaise.

