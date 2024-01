Jadon Sancho bientôt de retour à Dortmund ?

Revenir en prêt dans son ancien club, généralement ce n’est pas bon signe.

Mis au placard par Erik ten Hag, Jadon Sancho est au fond du trou à Manchester United. Celui qui avait explosé sous les couleurs du Borussia Dortmund pourrait bien faire son retour dans la Ruhr. Selon Sky Sport et Fabrizio Romano, l’international anglais serait bien parti pour être prêté au BvB jusqu’à la fin de la saison. Il faut encore que les clubs se mettent d’accord sur les indemnités de ce prêt, et sur la répartition de la prise en charge du salaire du joueur. Ce dernier aurait déjà donné son accord pour revenir au Signal Iduna Park. D’après Sky Sport, l’opération pourrait coûter un peu plus de trois millions d’euros au Borussia, qui l’avait vendu 85 millions il y a deux ans et demi aux Red Devils.

🚨🟡⚫️ More on Jadon Sancho: he’s keen on Borussia Dortmund return as he considers this option as ideal to find his best form again.

Borussia Dortmund and Man United are now in negotiations over loan fee and salary coverage.

Deal on. Green light from Jadon, waiting for United. pic.twitter.com/dYqcPlEdNY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024