Jadon Sancho à Manchester United, ça sent le roussi

Il n’aurait pas dû avoir le sang chaud.

Depuis sa réaction à une pique lancée par son coach, Erik ten Hag, en conférence de presse, Jadon Sancho n’est plus en odeur de sainteté du côté de Manchester United. À l’écart du groupe depuis plusieurs semaines, il est désormais presque acquis, selon les informations de Sky Germany, que l’international anglais va quitter le club lors du mercato hivernal.

❗️Jadon #Sancho is on the verge to leave ManUtd in winter! #MUFC

➡️ A loan is more likely than a permanent deal at this stage ➡️ #BVB coach Edin #Terzic is in regular contact with Sancho as they appreciate each other very much.

Nevertheless, a return to Dortmund in the… pic.twitter.com/ERtmQkgRGc

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 3, 2023