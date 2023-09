Jadon Sancho mis à l’écart par Manchester United

Rien ne sert de se défendre, il faut partir maintenant.

La situation se tend pour Jadon Sancho. Tancé par son coach Erik Ten Hag après la défaite de United contre Arsenal, l’attaquant anglais s’était fendu d’une sortie remarquée sur les réseaux sociaux, remettant en cause les propos de son coach. Si la situation semblait s’être apaisée avec la trêve internationale, on dirait qu’il n’en est en fait rien du tout. En effet, le club mancunien a annoncé jeudi la mise à l’écart de l’ex-joueur de Dortmund.

ℹ️ The club clarifies the current situation with Jadon Sancho.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2023

Laconique, ce dernier ne fait pas plus de trois phrases, traduisant un certain malaise autour d’un joueur arrivée pour 100 millions d’euros à l’été 2021, et qui n’a marqué que 12 buts en 82 matchs avec les Red Devils : « Jadon Sancho suivra un programme d’entraînement personnel à l’écart de l’équipe première, en attendant la résolution d’un problème de discipline au sein de l’équipe » . Le tout alors que Sancho n’a joué que 76 minutes en trois matchs depuis la reprise de la saison en Angleterre. Décidément, après les cas Greenwood et Antony, Manchester United continue de perdre des attaquants pour d’autres raisons que des blessures.

