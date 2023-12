Insultes racistes à Bastia : le syndicat des arbitres sort du silence

Disputée samedi 16 décembre, la rencontre entre Bastia et Quevilly (0-0) a été marquée par une interruption de quelques minutes en raison de propos racistes adressés à l’encontre du corps arbitral. Quasiment une semaine plus tard, le Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE) réagit dans un communiqué : « Match arrêté en Ligue 2 pour des propos racistes envers un arbitre… et tout le monde trouve cela normal. » Avant de rajouter, quelques lignes plus bas : « De tels propos sont inacceptables lorsqu’ils sont prononcés contre un joueur, mais doit-on les taire lorsque c’est un arbitre de football qui se fait insulter de “sale arabe” ? »

📍COMMUNIQUÉ DE PRESSE Match arrêté en @Ligue2BKT pour des propos racistes envers un arbitre. pic.twitter.com/8Jz5Jx42CR — SAFE (@ArbitresSAFE) December 22, 2023

Passé ces constatations, le SAFE adresse ensuite un tacle à Bastia : « Le club concerné, au lieu de condamner les propos d’un de ses « pseudos supporters » qu’il ne peut ignorer, rejette la faute sur les décisions arbitrales. » Une référence à la communication pondue par le club corse quelques jours plus tôt qui demandait à « être arbitré et jugé comme les autres ».

