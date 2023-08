Hervé Renard regrette d’avoir joué l’Australie avant le Mondial

Guerre de succession.

Alors que les Bleues ont défait sans coup férir le Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde (4-0), sur les chemins des guerrières d’Hervé Renard se dresse désormais l’Australie, nation ayant battu la France en match amical à la mi-juillet (0-1). Une rencontre planifiée par le staff de Corinne Diacre, qui n’est pas du tout du goût du nouveau sélectionneur : « Je vais être très honnête avec vous, je n’ai pas décidé de la tenue de ce match. Mais si c’est moi qui avais décidé, on n’aurait pas joué contre l’Australie avant la compétition. Parce que, quand vous préparez une compétition et que vous savez qui est dans votre partie de tableau, c’est mon opinion mais vous ne jouez pas contre une équipe forte comme celle-ci », a pesté le goupil en conférence de presse, sans faire directement référence à sa prédécesseure.

Il assure toutefois que les Bleues montreront cette fois un tout autre visage face au pays hôte, à Brisbane : « Les joueuses n’avaient pas très bien dormi pour jouer ce match, mais ce n’est pas une excuse. Nous n’étions pas à 100% mais pour le prochain match nous aurons besoin d’être à plus de 100% parce que l’équipe d’Australie est très forte. On la connait parfaitement et nous serons prêts pour ce match très important. »

Causerie or not causerie, that is the question.

