Né avant la honte.

Dans son discours d’ouverture du 73e congrès de la FIFA au Rwanda, Gianni Infantino a comparé son combat personnel à celui auquel a fait face le pays d’Afrique de l’Est après le génocide des Tutsis en 1994, comme le rapportent plusieurs journalistes présents sur place. Seul candidat à sa propre succession, le président de la Fédération internationale de football a raconté pendant ce discours qu’il avait failli abandonner sa mission à la suite de sa nomination en 2016. Et il a rapproché son état d’esprit de celui dont le Rwanda a fait preuve à la suite du massacre humain qui a ravagé le pays, il y a près de 30 ans. Cette guerre a causé environ 800 000 morts, d’après l’ONU.

Infantino has delivered his opening remarks at the FIFA Congress in Rwanda where he will be re-elected to a new term. He described how he came here when he first campaigned in 2016 and almost gave up, likening his refusal to give up to how Rwanda recovered after its genocide

