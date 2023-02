Frenkie de Jong débarque enfin à Manchester United

Qui vous a dit que les transferts étaient limités aux périodes de mercato ?

Six mois après un mercato estival où le Barça a tout fait pour l’envoyer sur le premier vol commercial Barcelone-Manchester United, Frenkie de Jong est bien arrivé à Old Trafford ce mercredi 22 février. Tout souriant, visiblement déjà adapté au climat local puisqu’il s’est présenté sans bonnet ni tour de cou, le milieu néerlandais serait même déjà prêt pour l’affiche de ces barrages de Ligue Europa entre les Red Devils et les Blaugrana.

Image: Frenkie de Jong during today's training session at the Old Trafford. pic.twitter.com/fSzn7mng96 — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 22, 2023

Un transfert annoncé en exclusivité par sa fiancée sur Instagram, répondant à une session de questions-réponses au début du mois. « Quand est-ce que Frenkie viendra à Manchester ? » demandait un de ses 1,5 million d’abonnés. Réponse avec une capture écran des matchs à venir : « Le 23 février j’imagine. »

Il est même arrivé un jour plus tôt.