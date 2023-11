Franck Haise : « Il faut l’accepter, ça fait partie du foot »

Haise ferait un très bon consultant.

Balayé par Arsenal ce mercredi à l’Emirates Stadium (6-0), Lens a dit adieu à la Ligue des champions. Malgré l’élimination, et la claque, Franck Haise a tenu à être optimiste après le coup de sifflet final. Du moins, pas abattu. « On n’espérait pas ça, évidemment. J’ai eu le temps de revoir 5 des 6 buts et sur les 4 premiers on a beaucoup de choses à se reprocher. Contre ces équipe là, il ne faut pas en faire beaucoup et quand on en fait beaucoup, on paye », a-t-il expliqué au micro de Canal +.

Le technicien artésien a également estimé qu’il n’était pas forcément très étonnant que Lens ne réalise pas le même match qu’à l’aller : « On ne peut pas être à ces hauteurs là de manière très régulières. Il faut l’accepter, ça fait partie du foot. Le score est un peu dur à encaisser ». D’ailleurs, ce revers historique va permettre à ses hommes de s’endurcir. « On voit qu’avec tous ces matchs, on grandit. Quand il y a des bons moments. Mais on prend de l’expérience aussi avec des moments plus compliqués. Donc si on peut continuer à vivre de ces moments pour le club, qui n’avait pas été en coupe d’Europe depuis bien longtemps, j’espère qu’on va le faire », a-t-il affirmé.

La définition de l’optimisme.

