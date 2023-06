Waldemar Kita a également fait un tour en garde à vue

Dans la famille des magouilleurs, je voudrais le fils… et le père.

Comme son rejeton Franck (directeur général du FC Nantes) ce mercredi soir, Waldemar Kita – le président des Canaris – a passé quelques heures en garde à vue, révèle Ouest-France. Il a été libéré peu après. Et ce, dans le cadre d’une enquête ouverte en juin 2022 pour « exercice illégal d’une activité d’agent sportif par un ressortissant d’un État membre ou partie à l’accord sur l’espace économique européen », « abus de biens sociaux », « faux et usage de faux », « blanchiment en bande organisée » et « blanchiment de fraude fiscale aggravée ».

L’enquête s’intéresse à des transferts suspects ainsi que des commissions reçues par deux agents proches du club : Bakari Sanogo (oncle et représentant de Moussa Sissoko) et Joaquim Batica. Le premier se serait servi du second comme intermédiaire. Les deux hommes avaient eux aussi fait de la garde à vue quelques heures avant les deux Kita.

Parfait pour partir du bon pied dans cette saison 2023-2024.

Franck Kita placé en garde à vue ?