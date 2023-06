Deux agents de joueurs en lien avec le FC Nantes placés en garde à vue

Les magouilles, malheureusement une habitude à Nantes.

Comme annoncé par Presse Océan et confirmé par l’AFP, les agents Bakari Sanogo (oncle et représentant de Moussa Sissoko) et Joaquim Batica, proches du FC Nantes et de son président Waldemar Kita, ont terminé en garde à vue ce mardi après une convocation au commissariat central de Nantes. Cela s’inscrit dans le cadre d’une enquête – supervisée par un juge d’instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée de Rennes – pour un potentiel « exercice illégal d’une activité d’agent sportif ». Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, a confirmé à l’AFP « ce double placement en garde à vue dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur ».

Les transferts de joueurs effectués par le FC Nantes, et les commissions perçues par les intermédiaires dans ce cadre, sont pointés du doigt depuis quelque temps déjà. En mai 2022, trois proches collaborateurs du président Waldemar Kita avaient été placés en garde à vue par la police judiciaire de Nantes. Un mois plus tard, une information judiciaire avait été ouverte pour « exercice illégal d’une activité d’agent sportif par un ressortissant d’un État membre ou partie à l’accord sur l’espace économique européen », « abus de biens sociaux », « faux et usage de faux », « blanchiment en bande organisée » et « blanchiment de fraude fiscale aggravée ».

L’ombre de l’inénarrable Mogi Bayat n’est jamais très loin.

