Les supporters de Montpellier présents à l’entraînement pour secouer les joueurs

S’en est Gasset pour les supporters de la Paillade.

Le début de saison complètement foiré des Montpelliérains les a confrontés mercredi à une scène assez désagréable pour tout joueur de football. Bon dernier de Ligue 1, le MHSC, désormais entrainé par le plus vieux pompier de service français Jean-Louis Gasset, a encore pris l’eau le week-end dernier face à Toulouse (0-3) et les supporters avaient un petit message à passer.

« Respectez ce maillot, respectez les gens qui travaillent au quotidien »

Pendant l’entraînement, 300 supporters montpelliérains de la section « La Butte Paillade » se sont amassés devant les joueurs qui sortaient du terrain pour exprimer leur mécontentement dans le calme et le respect. « On n’est pas là pour faire la guerre, les gars, on est venus pour vous parler du maillot et de l’envie. Où est-elle, l’envie ? Vous portez le maillot d’un club dont c’est le 50e anniversaire. Regardez le centre d’entraînement. Qui sait ici comment il s’appelle ? Il s’appelle Bernard Gasset, le père de votre coach. Ici, c’est la famille, ici c’est la Paillade », a sermonné le capo du club. « Notre sang est orange et bleu, a poursuivi le capo. Vous, vous n’avez pas de sang. Respectez ce maillot, respectez les gens qui travaillent au quotidien. Si vous ne respectez pas ça, on va couler. » Le petit coup de pression qu’il fallait avant d’affronter Le Havre, dimanche, pour une affiche qu’on pourrait bien retrouver en Ligue 2 la saison prochaine.

Une démarche tout de même plus classe que les supporters de Molenbeek.

