La dot du Père Noël.

L’UEFA a annoncé une dotation historique de 41 millions d’euros pour l’Euro féminin 2025, qui se déroulera en Suisse du 2 au 27 juillet. Ce montant, plus que doublé par rapport à l’édition 2022, témoigne de l’essor du football féminin. L’équipe championne pourra empocher jusqu’à 5,1 millions d’euros, contre 2,085 millions pour l’Angleterre, victorieuse de l’Euro 2022. Par ailleurs, chaque sélection participante percevra au moins 1,8 million d’euros. C’est simple : depuis 2017, où la dotation s’élevait à 8 millions d’euros, le budget du tournoi a été multiplié par cinq.

De plus en plus d’argent investi

L’UEFA prévoit également de récompenser les performances en phase de groupes : 50 000 euros pour un match nul et 100 000 euros pour une victoire. Les primes s’élèveront ensuite à 550 000 euros pour une qualification en quarts, 700 000 en demi-finales et 850 000 pour une place en finale. De plus, 30 à 40 % des montants perçus devront être reversés aux joueuses. L’instance européenne a aussi augmenté l’enveloppe dédiée aux clubs libérant leurs internationales, passant à 6 millions d’euros (+33 %).

En réalité, derrière ces pourcentages se cachent des sommes bien moins impressionnantes : les clubs sont indemnisés à hauteur de 657 euros quotidiens par joueuse… Cette initiative s’inscrit dans un plan global d’un milliard d’euros de budget d’ici 2030 pour développer le football féminin à tous les niveaux. Même si les budgets sont à la hausse et que le développement du football féminin semble s’accélérer, il ne faut pas oublier que le salaire annuel d’Aitana Bonmati (500 000€) équivaut à une semaine et demie de salaire pour Marcus Rashford (environ 300 000€/semaine).

Mais bon, c’est déjà ça de pris (ou prix).

