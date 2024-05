Willy Sagnol a donné le nom des 26 Géorgiens qui l’accompagneront à l’Euro

26 noms qui feront l’histoire de tout un pays.

Willy Sagnol, sélectionneur de l’équipe nationale de Géorgie, a annoncé la liste des 26 joueurs qui participeront au championnat d’Europe, du 14 juin au 14 juillet. Une liste historique, puisque c’est la première fois que la Géorgie participe à un Euro depuis son indépendance de l’Union soviétique en 1991.

The squad in English: GK – Mamardashvili, Loria, Gugeshashvili. DF – Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Tabidze, Dvali, Lochoshvili, Gocholeishvili. MF – Chakvetadze, Mekvabishvili, Kankava, Kiteishvili, Kvekveskiri, Kochorashvili, Altunashvili, Shengelia, Tsitaishvili. FW -… https://t.co/OGirvDfMf3 — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 22, 2024

L’ancien défenseur international français pourra compter sur Georges Mikautadze (13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1 avec Metz cette saison) et Khvicha Kvaratskhelia (11 buts et 8 passes décisives en 33 matchs de Serie A avec Naples) pour animer son attaque. Giorgi Mamardashvili (Valence) gardera les cages géorgiennes. Pour rappel, la Géorgie sera opposée au Portugal, à la Tchéquie et à la Turquie dans le groupe F de l’Euro.

Il reste donc trois semaines pour s’entraîner à la prononciation.