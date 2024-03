Les Bleus peinent à trouver des adversaires pour juin avant l'Euro

De l’Ouest à l’Est avant de s’envoler pour l’Allemagne.

La préparation au prochain championnat d’Europe est lancée. Les hommes de Didier Deschamps reçoivent l’Allemagne au Parc OL ce samedi sans le métronome Antoine Griezmann, et on connaît déjà les destinations des rencontres prévues en juin prochain. Sud Ouest annonce que Saint-Symphorien et le Matmut Atlantique seront les dernières pelouses françaises foulées par les Bleus avant de décoller pour l’ESPRIT Arena de Düsseldorf. La billetterie de ces deux ultimes rencontres à Metz le 5 juin, et Bordeaux le 9, n’est pas encore ouverte.

En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur a confié que la tâche de trouver des adversaires n’était pas simple, « entre ceux qui ne veulent pas jouer contre nous, ceux qui veulent jouer chez eux et ceux que je ne veux pas affronter, ce n’est pas facile de trouver ». Pour rappel, la France avait joué contre la Bulgarie et le pays de Galles il y a trois ans avant l’Euro 2021. Deschamps a également répondu sur la possibilité pour le groupe France de se déplacer en train. « C’est à l’étude pour les matchs de juin », a-t-il dit, alors que la décision finale reviendra à Philippe Diallo et à la FFF.

La Fédération de char à voile se tient à disposition, si besoin.

Griezmann forfait, Guendouzi appelé en renfort