Deschamps : « Griezmann a un rôle important  »

Laissez couler le robinet.

À la veille de la réception des Pays-Bas à l’occasion du premier match des Bleus cette année dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Didier Deschamps n’a pas changé ses bonnes vieilles habitudes. « L’objectif reste le même, se qualifier pour la compétition, a-t-il déroulé. On va rencontrer la meilleure équipe sur le papier. Le but sera d’avoir plus le ballon que l’adversaire, les obliger à défendre. (…) Il n’y a pas de rentrée tranquille, ça va nous demander d’être performants tout de suite. »

Le sujet du jour et de la semaine reste évidemment le nouveau capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, qui a précédé Deschamps dans l’auditorium. Le sélectionneur a rappelé que le brassard ne devait pas être « un poids de plus » pour l’attaquant et que la mise en place d’un nouveau fonctionnement se ferait « naturellement ». Il n’a pas non plus oublié Antoine Griezmann, vice-capitaine et relais bien connu du technicien chez les Bleus. « Je peux vous assurer qu’Antoine est très souriant depuis lundi et on a fêté son anniversaire, a balayé DD. Sa déception sur le moment, elle est légitime, mais ça s’arrête là. Chacun a le même objectif par rapport au groupe. Antoine a un rôle important, comme il l’a toujours eu. Il est là depuis le départ, il a connu des périodes moins heureuses, passé des moments moins agréables. (Cette semaine) il est rayonnant, il est resplendissant, dans les séances comme dans la vie de groupe. »

Place aux Oranje.

