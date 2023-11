Deux records pour le prix d’un pour Erling Haaland

On commence à être en manque d’idée de records pour lui.

Buteur mardi soir face au RB Leipzig lors de la victoire de Manchester City en Ligue des champions (3-2), Erling Haaland s’est offert son 40e but dans la compétition reine, son cinquième en autant de matchs cette saison. Cette réalisation permet au Norvégien de devenir le joueur le plus rapide à atteindre les 40 pions dans la plus grande des compétitions européennes, un exploit pour lequel il n’a eu besoin de disputer que 35 matchs soit 10 de moins que le précédent détenteur du record, Ruud van Nistelrooy. A 23 ans, 4 mois et 7 jours, il est aussi devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des champions à atteindre la barre des 40 buts inscrits, effaçant un certain Kylian Mbappé des tablettes, qui avait atteint ce palier en novembre 2022 à 23 ans, 10 mois et 13 jours. Une semaine de records pour le Norvégien, puisqu’il est devenu samedi le joueur le plus rapide à inscrire 50 buts en Premier League en inscrivant son nom au tableau d’affichage contre Liverpool lors de son 48e match dans l’élite anglaise.

40 – Erling Haaland scored his 40th UEFA Champions League goal this evening in just his 35th appearance in the competition. He’s netted 12 goals against RB Leipzig in all competitions, at least five more than against any other opponent in his top-flight club career. Nemesis. pic.twitter.com/jMAwWU0Wim

