Des milliers de fans ont paradé dans Sydney à 25 jours du Mondial

Des supporters qui se font moins attendre que les diffuseurs.

La prochaine Coupe du monde féminine débutera dans 25 jours en Australie et Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août. Mais presque un mois avant le coup d’envoi du Mondial, les fans répondent déjà présents de l’autre côté du globe. Dimanche, ils étaient ainsi 4 000 à parader sur le Harbour Bridge de Sydney, pour lancer le compte à rebours.

The Sydney Harbour Bridge hosted a unity celebration to mark 25 days to go until the FIFA Women's World Cup 2023™️#FIFAWWC #OptusSport pic.twitter.com/96A2Fj4wLm

