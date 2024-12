Des cambrioleurs prennent pour cible un club-house de D3, dérobant les cadeaux de Noël des enfants

Maman j’ai raté l’avion, version district.

Malgré la fin d’année, l’heure n’est pas à la fête au FC Belvesois. Évoluant en troisième division du district Dordogne-Périgord, le club du village de Belvès s’est fait cambrioler son club-house. Les cambrioleurs ont accaparé du matériel numérique, comme des télévisions, rapporte France Bleu, ainsi que des boissons, mais aussi les cadeaux destinés aux jeunes licenciés. Les faits se seraient déroulés en début de semaine, mais les bénévoles y travaillant ne s’en sont aperçus que mercredi dernier, jour du sapin de Noël du club.

Les enfants s’attendaient à recevoir les traditionnelles tenues du club (maillots, survêtements…) floquées à leur nom. La présidente du club, Cornélia Simon, raconte à l’antenne locale de Radio France : « On dit aux cambrioleurs : rendez les cadeaux. Cela fait très mal au cœur, on devait offrir les cadeaux mercredi aux enfants, et il y a une partie des enfants qui n’auront pas leurs cadeaux. » Le club ne roule pas sur l’or, mais il se devait d’offrir ces tenues à ses jeunes adhérents et a donc dû racheter les lots. C’est déjà la deuxième fois cette année que le club-house se fait cambrioler. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie.

Courage au club de Belvès, et bravo pour l’amour que vous donnez.

