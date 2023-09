Dante recadre Terem Moffi sur sa célébration

Faut pas déconner avec le commanDante.

Auteur d’une prestation XXL, ponctuée de deux buts et d’une passe décisive, Terem Moffi a dégoûté le PSG, et le Parc des Princes. Grand artisan du succès des Niçois au Parc des Princes ce vendredi (2-3), le Nigérian n’a pas caché sa joie au moment de célébrer sa deuxième réalisation, le troisième but des Aiglons. L’ancien Merlu est allé chambrer le virage Auteuil, au point d’enlever son maillot, et de montrer sa musculature. Un comportement qui n’a pas plu à son capitaine, Dante. « Seul point négatif, c’est quand il a fêté le deuxième but. Déjà à cause du carton jaune. C’est quelqu’un de très humble, il a beaucoup d’humilité. Il faut rester les pieds sur terre », a-t-il affirmé en zone mixte.

🧐 La réaction de Kylian Mbappé sur le 3e but des Niçois, agacé par la célébration de Terem Moffi. #PSGOGCN pic.twitter.com/z3TbPrNlkW — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 15, 2023

Capitaine du PSG ce vendredi, Kylian Mbappé n’a pas non plus apprécié l’effusion de joie de l’attaquant niçois, et est allé lui glisser deux mots lors de l’engagement.

C’était juste pour montrer qu’il allait à la salle de sport.

