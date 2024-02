Cristiano Ronaldo suspendu un match pour provocation

Les anciens attaquants du Real Madrid n’échappent décidément pas aux polémiques en Arabie saoudite.

Dimanche dernier, Cristiano Ronaldo a suscité le malaise après la victoire de son équipe face à Al-Shabab (2-3). Le Portugais, remonté après avoir entendu des chants pro-Messi, avait célébré le but de la victoire de son équipe face aux supporters adverses, mimant un geste étrange et jugé obscène par certains.

Le quintuple Ballon d’or a dû passer devant le comité de discipline et d’éthique de la Saudi Pro League pour s’expliquer sur son geste. L’attaquant s’est défendu en arguant que « ce mouvement exprime la force et la victoire et n’est pas honteux, nous y sommes habitués en Europe ». Le comité a accepté de revoir la suspension de deux matchs qui avait été évoquée, mais a tout de même considéré qu’il s’agissait d’une provocation. Ronaldo a donc écopé d’un match de suspension ainsi qu’une amende de 10 000 riyals (environ 2 500 euros).

Tout ça juste avoir montré comment râper du fromage.