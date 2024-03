Comme prévu, Gasset ne devrait pas continuer l'aventure avec l'OM en fin de saison

La prime à l’instabilité.

Au lendemain d’une nouvelle défaite sur le terrain du Stade brestois le 18 février (1-0), Gennaro Gattuso était démis de ses fonctions et Jean-Louis Gasset présenté dans la foulée. Un mois plus tard, l’OM est une équipe différente et revigorée : 5 matchs, 5 victoires, 18 buts marqués, 3 encaissés et une qualification quasiment acquise pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Et pourtant, celui qui avait annoncé avoir signé pour « 100 jours, une mission commando » ne devrait pas être conservé à la fin de la saison, comme prévu.

Selon L’Équipe, qu’importe l’issue de la saison en cours, la collaboration idyllique entre Gasset et l’OM ne devrait pas se poursuivre l’année prochaine. L’âge avancé de l’entraîneur (70 ans) et sa capacité à puiser de l’énergie sur une saison entière, dans un contexte parfois pesant, sont des arguments qui poussent les dirigeants marseillais à se mettre déjà en quête d’un futur coach. Pablo Longoria aurait coché deux noms, explique le quotidien : celui de Christophe Galtier, ex-coach du PSG et actuellement à Al-Duhail au Qatar, et du technicien lillois Paulo Fonseca.

On en reparle quand le duo Gasset-Printant aura ramené une Coupe d’Europe sur la Canebière.

Jean-Louis gars sûr