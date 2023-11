Chelsea écrit une lettre d’excuse à ses fans américains pour qu’ils puissent regarder le derby

Encore plus simple que d’ouvrir un deuxième onglet en scred au bureau.

Alors que Chelsea se déplace ce lundi soir sur la pelouse de Tottenham dans le cadre de la onzième journée de Premier League, le club londonien est venu au secours de ses fans américains qui travaillent pendant le match, décalage horaire oblige. Le compte X américain des Blues a posté dans l’après-midi une lettre d’excuse pour les salariés américains afin qu’ils puissent ne pas se rendre au travail et ainsi regarder le match de leur équipe.

We got you, Blues 🫡 pic.twitter.com/duf8cO0n03 — Chelsea FC USA (@ChelseaFCinUSA) November 6, 2023

Le club y écrit que cette absence est « pour une cause importante » et que l’équipe « aura besoin de tout le soutien des supporters Blues américains pour ce derby de Londres ». Il recommande aussi de « hisser haut le drapeau bleu » de Chelsea. L’équipe de Malo Gusto en aura bien besoin face à des Spurs resplendissants depuis le début de la saison et toujours invaincus (8 victoires et 2 nuls en 10 rencontres).

Pic de nouveaux supporters de Chelsea à prévoir chez les lycéens américains ?