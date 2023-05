Cet autre sport qui passionne Adrien Thomasson

Son sang est or(ange).

Arrivé cet hiver à Lens en provenance de Strasbourg, Adrien Thomasson participe pleinement à la folle saison de son équipe. Mais hormis le ballon rond, l’homme de 29 ans suit énormément la NBA, la ligue de basket américaine : « Ça remonte à l’époque de Tony Parker aux Spurs (2001-2018). C’est là que j’ai commencé à m’y intéresser. Ensuite, j’ai beaucoup regardé NBA Extra (émission diffusée sur BeIn Sport) et c’est comme ça que je me suis passionné pour ce sport », raconte-t-il dans le journal L’Équipe.

Si son aventure strasbourgeoise lui a permis d’aller voir quelques matchs la SIG, l’équipe de basket de la ville qui évolue en Pro A, on attend encore de le voir enflammer les tribunes du Sportica de Gravelines avec sa team de basketix. Thomasson dévoile en effet que plusieurs membres du vestiaire lensois partagent la même passion : « Alexis Claude-Maurice, Kevin Danso, Yannick Pandor, Adrien Louveau, même David Pereira Da Costa… Et encore, je pense que j’en ai oublié certains. » Il tient tout de même à rassurer que ça ne lui arrive de se lever la nuit que lors des finales NBA, « parce que sinon, on n’a plus de vie ! »

Dans le football, il y a ceux qui n’aiment pas le sport et ceux qui en aiment d’autres.

