Bundesliga : boycott des supporters lors des douze premières minutes des matchs

Pas contents !

Face au vote favorable à l’arrivée d’investisseurs étrangers dans la Ligue allemande de football, les supporters ont décidé de réagir : dans un communiqué, les fans annoncent leur intention de boycotter les débuts de match de Bundesliga et de deuxième division prévus ce week-end.

Fanszenen Deutschlands kündigen für dieses Wochenende einen 12-minütigen Stimmungsverzicht in den Stadien an. #Ultras & #Fans protestieren so gegen die Investoren-Pläne der #DFL. Hier geht es zur gemeinsamen Stellungnahme der Fanszenen: https://t.co/3rqOExHM4w pic.twitter.com/pCqImaTJ72

