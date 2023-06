Beto range les gants

Légende.

Champion de la deuxième division portugaise avec Leixões en 2007, vainqueur du triplé Ligue Europa, Liga NOS, Taça sous la tunique du FC Porto en 2011 sous les ordres d’André Villas-Boas, il avait soulevé deux Supercoupe du Portugal en 2009 et 2010, Champion de Roumanie en 2012 dans les buts du CFR Cluj, il a aussi remporté la Coupe de la Ligue avec Braga en 2013, et enfin deux Ligue Europa avec Séville en 2014 et 2015… le palmarès de Beto Pimparel est immense. Et tout ça, en remportant accessoirement la première Ligue des Nations avec le Portugal et en passant par le Sporting, le club turc de Göztepe, et dernièrement le HIFK Helsinki.

À cause de nombreuses blessures, le portier de 41 qui compte seize sélections avec le Portugal, n’a plus foulé la pelouse depuis le 4 juillet 2022 avec l’écurie finlandaise. Il était temps pour lui de faire ses adieux. « Le premier mot qui me vient à l’esprit est merci ! Et ce merci va au football qui m’a hissé à l’état de pleine réalisation pendant 33 ans. Je me suis consacré avec toute ma passion, mon engagement à ce rêve qui est le mien, et le jour est venu où je mets un terme à ma carrière de footballeur professionnel. Ce fut un voyage merveilleux ! », a-t-il lancé sur ses réseaux sociaux au moment d’annoncer qu’il arrêtait sa carrière.

Chapeau Beto.

