Best of des buts amateurs de la saison !

Comme chaque semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Pour fêter la fin de saison, voici une sélection spéciale des plus beaux buts de l’année, proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ COEUR MEDOC VS ES SAINTES (Seniors Régional 2)

Pour commencer ce gros best of qui s’annonce croustillant, un lob ! Avec au départ un milieu défensif pas frileux sur les tacles Le numéro 11 de l’ES Saintes récupère le ballon et fait danser son adversaire du jour sur quelques mètres avant d’alerter son latéral. Un contrôle de l’intérieur du pied et un coup d’œil vers l’avant lui suffisent pour envoyer le ballon du milieu de terrain dans la lucarne du gardien, trop court. Un bon médoc pour faire passer tout ça.

2/ AS GAMACHE VS ABBEVILLE SC (Seniors Régional 2)

Un corner mal repoussé par la défense, le ballon revient sur l’adversaire. La passe n’est pas tellement meilleure ensuite mais le numéro 2 d’Abbeville seimble réussir à la dévier de la poitrine vers son coéquipier qui ne réfléchit pas avant d’envoyer une pépite dans la lucarne d’une franche reprise de volée. Normal que les supporters sautent de joie.

GAMACHES AS – ABBEVILLE SC (13 novembre 2022)

3/ US LIFFRE VS COBSCP ST BRIEUC (Régional 1)

Ce bon vieux kick’n’rush… Le long dégagement qui atterrit dans la surface… Le défenseur qui repousse mal sur le latéral adverse… La suite est bien plus agréable à voir : le numéro 3 lève son ballon en pleine course lui permettant d’envoyer une sacoche en reprise de volée au fond des filets. Un gardien plus expérimenté pouvait l’arrêter non ?

4/ FC MOUCHAMPS ROCHETREJOUX VS CHATEAU GONTIER FC (Coupe de France)

Le corner, sûrement tiré par un joueur de rotation lobe toute la défense, sauf un défenseur qui renvoie le ballon plein axe. Mauvais choix, le numéro 10 de Château Gontier arme sa frappe à trente mètres du but et envoie un missile au ras du poteau. Imparable.

FC MOUCHAMPS ROCHETR – CHATEAU GONTIER FC (25 septembre 2022)

5/ MAYENNE STADE FC VS BRULON PATRIOTE (Coupe de France)

La relance du latéral bleu est bien interceptée par le Stade Mayennais FC. Petite partie de flipper entre deux joueurs qui se renvoient le graal à coups de poitrine avant que le n°6 rouge ne reprenne son dû et envoie un ballon lobé au fond des filets. Si jamais, tout joueur qui veut s’entraîner avec un gardien peut se rendre au stade, le portier est encore planté dans le sol.

6/ LA LIMOUZINIÈRE vs FC CÔTEAUX DU VIGNOGLE (Départemental 2 U18 masculin)

Une enrhumade légendaire. Sous une pluie battante, Baptiste fait voler en éclats la défense de la Limouzinière. L’attaquant laisse sur les fesses deux défenseurs et le gardien avant de pousser le cuir au fond des filets. Baptistinho.

LA LIMOUZINIERE – COTEAUX DU VIGNOBLE (6 mai 2023)

7/ FC MOUCHAMPS ROCHETREJOUX vs OSTVC CORON (Coupe de France)

Le poste de Danilo Pereira, la vision du jeu de Kévin de Bruyne. Le milieu de terrain du FC Mouchamps envoie une sublime galette en profondeur pour son attaquant, qui conclue parfaitement le but avec son pied droit ouvert juste comme il faut.

8/ STADE PESSACAIS UC vs STADE SAINT MÉDARDAIS (Seniors Départemental 2)

Sur un corner venu de la droite, le tireur propulse le ballon sur la tête d’un coéquipier. Ce dernier envoie à son tour le ballon dans la surface. Même s’il est un peu contré, la suite s’écrit avec un grand H. Ou un grand P comme papinade, qui crucifie le gardien du Stade Saint Médardais.

STADE PESSACAIS UC – STADE ST MEDARDAIS (2 avril 2023)

9/ LA VITRÉENNE FC vs US LA GACILLY (R2)

Mode flipper activé. Un défenseur de la Vitréenne réalise une relance molasse qui atterrit sur un joueur adverse. Surpris, il n’arrive pas à la contrôler. Le n°10 rouge en profite et envoie une sacoche du gauche, dans la lucarne de la Gacilly. Masterclass.

10/ US CASTELGINEST vs FONTENILLES FC (Seniors D3 Ôsports)

« Mets-lui pleine lucarne », crie un membre du public avant le coup de franc de Fontenilles. Prémonitoire, visionnaire ou juste un bon conseil suivi par le numéro 11 des Rouge et Noir qui crucifie le gardien avec une énorme patatas dans la lulu.

US CASTELGINEST – FONTENILLES (4 mars 2023)

11/ FFCP SAINT ALBAN VS LAMBALLE FC (Coupe de France)

Pour terminer ce big best of, nous partons du côté de Saint Alban avec une magnifique enroulée sur un gardien un peu trop avancé (certes). Le n°14 des Jaunes part côté droit, pour revenir dans l’axe en se défaisant du marquage des n°3 et n°5 de Laballe pour faire trembler les filets adverses. Mode Robben activé.

