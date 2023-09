Benjamin Mendy pourrait rejouer beaucoup plus rapidement que prévu

Retour express.

En juillet dernier, personne ne s’attendait à voir débarquer Benjamin Mendy dans le Morbihan avant que le FC Lorient ne scotche tout le monde sur son siège en publiant un – sobre – communiqué de présentation, quelques jours après l’acquittement des charges de viols et d’agressions sexuelles de sept femmes différentes qui pesaient contre lui. Les interrogations et fantasmes à son sujet sont, depuis, nombreux. Là encore, pas grand monde ne pensait le revoir fouler les pelouses de Ligue 1 rapidement, après plus de deux ans sans jouer, peine de prison oblige… Toutefois, il pourrait rechausser les crampons pour une rencontre officielle dès dimanche, au Moustoir, face à l’AS Monaco.

Selon les informations de Ouest France, le joueur pourrait être apte dès la cinquième journée de Ligue 1, grâce à une préparation physique aux petits oignons. Depuis le début de la trêve internationale, Benjamin Mendy s’entraîne avec le reste du groupe où il apporte sa bonne humeur. « Certains joueurs se sont même montrés impressionnés par ses très bonnes capacités physiques », indique le média local.

