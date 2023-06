J-143 avant de savoir qui succèdera à Karim Benzema

Le site icalendrier.fr est formel : dans 143 jours, dont 101 jours ouvrés, soit 20 semaines complètes du lundi au vendredi, on connaîtra le lauréat du Ballon d’or.

En effet, badaboum, la date est tombée ce matin : les successeurs de Karim Benzema et Alexia Putellas seront dévoilés le lundi 30 octobre à l’occasion d’une cérémonie au théâtre du Chatelet. Pour faire monter la sauce, France Football dévoilera les nommés au Prix Socrates (qui récompense l’engagement d’un footballeur) le 7 juillet, puis les catégories reines, à savoir le Ballon d’or (du peuple) masculin, le Ballon d’or féminin, le trophée Kopa ainsi que le trophée Yachine, seront révélées.

L’occasion aussi de fêter les 20 ans de l’année où Thierry Henry n’a pas eu le Ballon d’or puisqu’il était arrivé derrière Pavel Nedved en 2003. Et de toute façon, les vrai(e)s savent qu’en réalité, c’est Paolo Maldini, troisième, qui aurait dû l’avoir. Mais c’est un autre sujet.

D’ici le 30 octobre, les débats iront bon train sur les performances des un(e)s et des autres, entre les fans d’Haaland qui aura sans doute marqué 96 nouveaux buts entre début août et la fermeture des votes, et les romantiques qui voudront récompenser le talent de Benjamin Bourigeaud. Quoi qu’il en soit, à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’insoutenable suspense reste entier : qui de Lionel Messi, du numéro 10 champion du monde 2022 ou du nouveau joueur de l’Inter Miami remportera ce 67e trophée ?

