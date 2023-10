L’Atlético de Madrid accroche le nul contre le Celtic

Celtic 2-2 Atlético de Madrid

Buts : Furuhashi (4e) et Palma (28e) pour le Celtic // Griezmann (25e) et Morata (53e) pour l’Atlético de Madrid

Pour une fois que l’Atlético de Madrid change ses habitudes…

Plutôt amoureux des confrontations fermées sans énormément de buts (encaissés), les Colchoneros ont proposé une prestation au scénario bien différent à l’occasion de la troisième journée de Ligue des champions. En déplacement sur le terrain du Celtic, les Matelassiers ont en effet achevé la rencontre sur un nul à quatre pions (2-2) après avoir été menés à deux reprises. Ce point, le premier des Écossais dans la compétition, laisse ces derniers en dernière position du groupe E, alors que les Espagnols sont deuxièmes avec cinq unités (une de retard sur le Feyenoord Rotterdam, et une d’avance sur la Lazio). Il faut néanmoins dire que les locaux ont commencé la partie tambour battant grâce à l’ouverture du score de Furuhashi à la suite d’un une-deux avec O’Riley, suivie de la blessure et le remplacement précoce d’Hatate.

Après une première occasion gâchée et en confiance au vu de son triplé du week-end, Griezmann a cependant égalisé : s’il a vu Hart dévier sur le poteau son penalty sanctionnant une faute de Taylor sur Molina, le Français a su trouver la faille au rebond et en deux temps dans la foulée. Quelques secondes plus tard, Palma a remis les siens devant en force et en s’aidant du poteau sur un centre de Maeda. Puis Griezmann et O’Riley ont eu des opportunités… Mais c’est bien la tête de Morata qui a fait trembler les filets pour le 2-2 en début de seconde période en profitant d’un bon travail de Llorente, Simeone ayant réalisé un double changement à la pause au passage. Le même Llorente a ensuite eu une balle de match, au même titre que Correa, mais Hart a su se montrer décisif pour éviter la défaite. L’outsider de la soirée aurait même pu s’imposer si Forrest avait cadré sa tentative sur la fin, face à des visiteurs qui ont terminé en infériorité numérique en raison de l’expulsion de De Paul pour un tacle dangereux.

Cela dit, la bande de Rodgers n’a plus gagné à domicile depuis onze matchs en C1…

Celtic Glasgow (4-3-3) : Hart – Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor – O’Riley, McGregor, Hatate (Bernardo, 7e) – Maeda, Furuhashi (Forrest, 80e), Palma (Phillips, 62e). Entraîneur : Rodgers.

Atlético Madrid (3-5-2) : Oblak – Savic, Witsel, Hermoso – Molina, De Paul, Koke, Niguez (Riquelme, 46e), Galan (Llorente, 46e) – Griezmann, Morata (Correa, 73e). Entraîneur : Simeone.

