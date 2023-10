Antoine Griezmann, retour en grâce

Auteur d’un triplé face au Celta Vigo, Antoine Griezmann rappelle depuis le début de la saison qu’il est un joueur d’exception. Après une aventure barcelonaise ratée et un retour définitif à l'Atlético de Madrid mouvementé, l’attaquant de 32 ans est même en train de retrouver une seconde jeunesse. En club, et en sélection.

Sept buts en neuf matchs, du côté de Madrid. Tel est le bilan d’Antoine Griezmann, en cette saison 2023-2024. Un début d’exercice tonitruant, qui n’est pas sans rappeler le punch avec lequel le Français avait terminé la saison l’an passé : joueur le plus décisif de Liga, meilleur passeur avec douze caviars et joueur le plus productif avec une saison en double-double (onze buts inscrits, en plus de son nombre conséquent de passes décisives). Cette année, un objectif encore plus ambitieux semble même clair : devenir le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros, à défaut d’être celui du championnat. Symbolique de ce qu’il représente, et de l’immense footballeur qu’il est.

Objectif Aragonés

« Il est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club », a justement déclaré David Medina, journaliste pour Marca et spécialiste de l’Atlético de Madrid, au micro de TF1. Pour peut-être devenir le plus grand, le Français doit aller chercher le record de meilleur buteur de l’histoire du club détenu par Luis Aragonés (172 réalisations) depuis près de 50 ans. L’attaquant français possède encore sept longueurs de retard sur l’ancien sélectionneur de l’Espagne, puisque Grizou a inscrit 165 pions depuis ses débuts sous le maillot madrilène. Une trajectoire admirable, étant donné les barrières qui se sont parfois dressées devant lui. Car malgré tout, l’histoire de Griezmann avec l’hinchada de l’Atléti n’a pas toujours été au beau fixe ces dernières années. Considéré comme un traître lors de son départ pour Barcelone en 2019, il est pris en grippe lors de son retour à Madrid deux ans plus tard. Rien que cette saison, les premières parties de l’exercice 2023-2024 ont été délicates pour Griezmann. Ce qui lui a valu quelques critiques, plus ou moins justifiées. Mais le numéro 7 a vite réagi, pour lancer pleinement sa saison le 24 septembre dernier face au voisin du Real Madrid. Une prestation XXL, qui lui a attiré les éloges du Cívitas Metropolitano.

A ce sujet et sous le coup de l’émotion, Griezmann déclarait face aux médias avoir « failli verser deux ou trois larmes. Alors, j’ai pris des forces et j’ai pensé à autre chose. Mais oui, la vérité est que je suis très heureux. Comme je l’ai dit, je sais que je n’ai pas été à la hauteur ces derniers temps. Mais je savais que j’allais tout donner sur le terrain, pour entendre à nouveau les supporters chanter. Pour ne rien vous cacher, cela me remplit de joie et de fierté ». Diego Simeone, peu enclin à faire dans les sentiments, avait également salué l’abnégation de son joueur dans un entretien accordé à Marca en août dernier : « Le plus beau dans tout ça, c’est l’attitude de Griezmann. Il est parti, alors que c’était l’un des meilleurs joueurs de l’Atlético. Les gens lui en voulaient pour la manière dont il était parti, et ils le lui ont fait savoir. Mais l’humilité, le travail, l’engagement, les buts, la joie et la gestion de notre équipe font qu’il est à nouveau très important. J’espère qu’il sera là pendant de nombreuses années, qu’il continuera comme ça. » Redevenu titulaire indiscutable sur le front de l’attaque des Colchoneros, Griezmann revête désormais une importance capitale dans le jeu de l’Atléti. Une Grizou dépendance qui s’applique également à l’Equipe de France, d’ailleurs.

Capitaine sans brassard

L’épisode du capitanat digéré, Antoine Griezmann est pourtant devenu le leader sans brassard de l’Equipe de France. Lui qui a toujours eu la confiance absolue de Didier Deschamps, même durant ses périodes les plus difficiles (notamment quand il évoluait du côté de Barcelone), est redevenu la clé de voûte du jeu des Bleus. « Il représente beaucoup, avec tout ce qu’il a apporté, sur le terrain et humainement, c’est une personne attachante. Beaucoup de personnes apprécient sa générosité, il est attaché à l’équipe de France et il fait partie du noyau dur qui a connu beaucoup de succès », témoignait le sélectionneur tricolore en conférence de presse, en mars 2022. L’homme aux 125 sélections reste une valeur sûre du système tricolore, donc : replacé au cœur du jeu des Bleus depuis la Coupe du monde 2022, il a reculé d’un cran pour se transformer en milieu relayeur et en maestro du schéma de DD. Ainsi, Griezmann est devenu le visage de ces Bleus : quand il est moins bon qu’à l’accoutumée, les Tricolores s’en retrouve impactés. Comme ce fut le cas en finale du Mondial 2022 face à l’Argentine, ou plus récemment en amical face à l’Allemagne.

Victoire, Qualif et 𝟴𝟭𝗲̀𝗺𝗲 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗’𝗔𝗙𝗙𝗜𝗟𝗘́𝗘 🙄🇫🇷 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 13, 2023

En outre, l’ancien de la Real Sociedad demeure le joueur le plus fiable de l’Equipe de France. Rarement blessé, il reste par exemple sur une série de 82 matchs consécutifs avec les Bleus depuis juin 2017. Joueur au service du collectif avant de penser à ses stats, véritable soldat, troisième meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France (avec 44 réalisations), meilleur passeur (28 assists), facilitateur de l’entrejeu tricolore (comme il l’a une nouvelle fois démontré face à l’Ecosse ce mardi où il n’a pas marqué, mais a délivré la passe décisive sur le but de l’égalisation)… « Pour l’Equipe de France, je serai toujours là et je me donnerai toujours à 100% » a expliqué Grizou, sur TF1. C’était avant de coller un triplé en faveur de son employeur sur le terrain du Celta Vigo, dans une rencontre remportée 3-0 par les Matelassiers. Une nouvelle réjouissante en perspective des échéances qui attendent l’Equipe de France avec l’Euro, qui se déroulera en Allemagne cet été. Et si l’exercice 2023-2024 était celui de toutes les consécrations pour Antoine Griezmann, en club comme en sélection ?

