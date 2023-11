Pronostic Atlético Celtic : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atlético de Madrid se reprend face au Celtic

L’an passé, l’Atlético s’était fait surprendre dans son groupe de Ligue des champions. En effet, tombés dans un groupe homogène, les Matelassiers avaient fini en dernière position. Cette année, les Colchoneros sont de nouveau dans un groupe à leur portée, mais ont pour le moment des difficultés à briller, puisqu’ils ne sont qu’en deuxième position, derrière le Feyenoord, et restent sous la menace du Celtic et de la Lazio. Lors de la 1re journée, les Madrilènes ont laissé passer leur chance en encaissant un but dans le temps additionnel contre la Lazio (1-1). Ensuite, les partenaires de Morata ont souffert pour décrocher la victoire face au Feyenoord (3-2). Lors de la dernière journée, ce sont eux qui ont cette fois égalisé en fin de rencontre contre le Celtic (2-2). Lors de cette opposition, le champion du monde De Paul a été exclu et manquera donc ce match retour. En Liga, les protégés de Simeone ne se sont pas préparés de la meilleure façon, puisqu’ils ont perdu contre Las Palmas (2-1) vendredi dernier, mais l’Atlético reste un bon 4e avec un match en retard. Lors des dernières semaines, les hommes importants de l’Atlético ont été Morata et Griezmann, buteurs à plusieurs reprises, et notamment au match aller (1 but chacun).

De son côté, le Celtic avait mal lancé sa campagne européenne en s’inclinant lors des 2 premières journées face à la Lazio et au Feyenoord. Face à l’Atlético, lors du match aller, les Écossais ont livré une très bonne prestation qui ne fut pas récompensée par une victoire. Malgré son seul point marqué pour le moment, le Celtic conserve ses chances, mais doit ramener un résultat d’Espagne. La bande de Brendan Rodgers a parfaitement préparé cette opposition en dominant Ross County (0-3) en championnat. Avec ce nouveau succès, le Celtic a conservé son avance en tête du championnat avec déjà 8 points de plus que les Rangers, qui comptent 1 match en retard. Pour tenter d’accrocher un résultat à Madrid, Rodgers devra forcer la nature de ses joueurs, en difficulté en déplacement en Ligue des champions depuis l’an dernier. Vainqueur de ses 6 matchs disputés dans son stade cette saison, l’Atlético devrait se racheter après son faux pas en Liga à Las Palmas, au terme d’une nouvelle rencontre à buts.

