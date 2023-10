Pronostic Celtic Atlético de Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atlético, 7 sur 7 face au Celtic

Le Celtic, champion d’Écosse, galère toujours au niveau européen (dernier de sa poule l’an dernier). Pour leur entrée en lice dans cette compétition, les Écossais se sont inclinés aux Pays-Bas face au Feyenoord Rotterdam (2-0). Ensuite, les hommes de Brendan Rodgers ont très bien débuté face à la Lazio en ouvrant le score par Furuhashi, mais ils ont craqué en concédant un but dans le temps additionnel (score final défaite 1-2). Avec 0 point en 2 journées, le Celtic est au plus mal et abat sa dernière carte dans l’optique de la qualification. Dans son championnat en revanche, le club écossais possède déjà 7 points d’avance sur son premier poursuivant, les Rangers. Le week-end dernier, les partenaires de Joe Hart se sont facilement défaits des Hearts (1-4) avec un but chacun pour les Japonais Iwata, Maeda et Furuhashi.

De son côté, l’Atlético occupe pour le moment la tête de son groupe à égalité avec la Lazio. Les Madrilènes ont obtenu le nul à Rome d’entrée, mais ils déploreront l’égalisation concédée par le gardien adverse dans le temps additionnel. Ensuite, les Matelassiers ont dû s’employer pour se défaire du Feyenoord (3-2). Porté par son duo Morata – Griezmann, la formation madrilène a décroché 3 points précieux. En Liga, les Colchoneros occupent la 4e place avec 3 points de retard sur le voisin du Real, mais également un match à rattraper. En pleine forme, la bande de Simeone a remporté son 5e match de championnat consécutif, ce week-end, en dominant le Celta de Vigo (0-3) avec un grand Griezmann, auteur d’un triplé. Se présentant donc en pleine confiance sur la pelouse du Celtic, la formation madrilène devrait faire le nécessaire pour s’imposer une 7e fois consécutivement.

