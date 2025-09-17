Marquinhos : « On a bien kiffé notre moment de gloire, mais c’est de l’histoire ancienne »

Instant confession.

Avant de lancer une nouvelle campagne de Ligue des champions face à l’Atalanta ce mercredi, Marquinhos a accordé une interview à des lecteurs du Parisien. Le capitaine du club de la capitale est évidemment revenu sur la finale de la C1 remportée face à l’Inter Milan, en dévoilant qu’il avait reçu avant la rencontre des appels de Neymar et de Thiago Silva, sur le rôle prépondérant de sa femme dans sa carrière, mais aussi sur son attachement à Luis Enrique qu’il « aime trop ».

S’il ne s’est pas mouillé pour le Ballon d’or en se contentant de dire que si Ousmane Dembélé l’emportait, ce serait « largement mérité », le défenseur brésilien de 31 ans a été bien plus loquace au moment d’évoquer les nouvelles échéances à venir : « Ce qu’on a gagné, c’est fait, on a bien kiffé notre moment de gloire, mais c’est de l’histoire ancienne, a assuré Marquinhos. Maintenant, il faut penser à l’avenir, continuer de progresser. Dans le foot, ça va très vite, on sait qu’on est attendus, qu’on va être jugés. Retrouver la motivation après un échec, c’est facile, je l’ai souvent connu… Maintenant, il faut retrouver la motivation après des succès. »

Plutôt une Coupe du monde qu’une deuxième C1

À la suite de cela, un supporter a eu la bonne idée de lui demander s’il préférait une deuxième Ligue des champions avec Paris ou une Coupe du monde avec le Brésil. Encore une fois, le Brésilien a été honnête : « Aïe, aïe, aïe ! Bon, je vais être sincère : la Ligue des champions, on l’a gagnée, la Coupe du monde, ce serait la première… J’ai beaucoup souffert lors des deux précédentes Coupes du monde, c’était pas facile pour nous les Brésiliens. Donc si on arrive à gagner la prochaine, je n’ose pas imaginer… Une Coupe du monde, c’est tellement important pour notre pays. »

Les termes.

L’Atalanta reste-t-elle sexy sans Gasperini ?