Griezmann cueille le trèfle à quatre feuilles

Atlético 6-0 Celtic

Buts : Griezmann (5e et 60e), Morata (45e+2 et 76e), Lino (66e) et Saúl Ñíguez (84e) pour les Colchoneros Expulsion : Maeda (23e) pour les Bhoys

Emmené par Antoine Griezmann, toujours aussi irrésistible ce mardi soir et désormais meilleur buteur de cette édition, l’Atlético n’a pas tergiversé pour se débarrasser du Celtic (6-0). Pour le plus grand plaisir du Civitas Metropolitano.

Le festival a donc débuté après moins de dix minutes de jeu. Oublié à l’entrée de la surface, Griezmann s’est offert une frappe rasante à l’entrée de la surface, légèrement déviée par Cameron Carter-Vickers (1-0, 5e). Déjà ouverts chez les Bhoys, les espaces se sont élargis après l’expulsion de Daizen Maeda pour une semelle sur Mario Hermoso (23e). Profitant à Álvaro Morata, venu conclure la remise de la tête de José María Giménez d’un tacle opportun (2-0, 45e+2).

🤯 Griezmann c'est complètement fou ! 🔥🔥🔥 Un ciseau acrobatique somptueux pour le 3-0 ! pic.twitter.com/3FLV4J6Soa — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 7, 2023

Au retour des vestiaires, Antoine Griezmann y est ensuite allé de son doublé, avec une belle volée acrobatique au point de penalty (3-0, 60e). Le Tricolore n’est surtout plus qu’à six réalisations de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético. Un classement dirigé jusque-là par la légende Luis Aragonés et ses 173 pions. De leur côté, ses coéquipiers se sont chargés de parachever la balade, à l’image de l’entrant Samuel Lino et son enroulé (4-0, 66e), de Morata – également auteur d’un doublé – et son missile sous la barre (5-0, 76e), puis de Saúl Ñíguez, lui aussi entré en jeu, sur une action cafouillée (6-0, 84e).

L’histoire n’attend plus que Grizou.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Molina (Azpilicueta, 71e), Giménez (Söyüncü, 77e), Witsel – Hermoso, Riquelme (Lino, 65e), Barrios (Llorente, 46e), Koke, Griezmann (Saúl Ñíguez, 65e) – Morata, Correa. Entraîneur : Diego Simeone.

Celtic (4-3-3) : Hart – Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor – McGregor (Iwata, 71e), Paulo Bernardo (Turnbull, 61e), O’Riley (Holm, 46e) – Palma (Oh Hyeon-gyu, 46e), Maeda, Furuhashi (Yang Hyun-jun, 61e). Entraîneur : Brendan Rodgers.