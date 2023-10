Arsenal en colle cinq à Sheffield

Arsenal 5-0 Sheffield United

But : Nketiah (28e, 50e, 58e), Vieira (88e, SP) et Tomiyasu (90e+6) pour les Gunners

High five.

Grâce notamment au premier triplé d’Eddie Nketiah dans sa jeune carrière, Arsenal s’est largement imposé ce samedi après-midi face à Sheffield United (5-0) dans le cadre de la dixième journée de Premier League. Sans Gabriel Jesus et Thomas Partey (blessures) ni Martin Ødegaard et Gabriel (remplaçants) au coup d’envoi, cette équipe remaniée d’Arsenal toussote en début de rencontre et ne parvient pas à faire plier le bloc très resserré des Blades. C’est finalement sur un centre bien senti de Declan Rice que Nketiah débloque la situation à bout portant (1-0, 28e). Gabriel Martinelli insiste avant la pause mais sa mine du gauche est repoussée par Wesley Foderingham (41e).

Le match devient la propriété de Nketiah au retour des vestiaires, l’international anglais alourdissant par deux fois la note sur une demi-volée clinique après une sortie manquée de Foderingham sur corner (2-0, 50e), puis d’un bijou de 25 mètres en pleine lucarne adverse (3-0, 58e), gonflant son total but à six unités en championnat cette saison. Complètement inoffensive (deux tirs, aucun cadré), la lanterne rouge (un point en dix journées) abdique face à des Gunners pas encore rassasiés (62e, 76e) et récompensés d’un quatrième but, sur un penalty obtenu et transformé par Fábio Vieira (4-0, 88e), puis d’un cinquième signé Takehiro Tomiyasu, à l’affut sur corner (5-0, 90e+6).

24 points en dix journées, le début de saison aurait été idéal pour Arsenal si Tottenham n’avait pas ses deux longueurs d’avance.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White (Tomiyasu, 66e), Saliba, Kiwior, Zinchenko – Havertz, Rice (Elneny, 89e), Smith-Rowe (Vieira, 73e), Saka (Nelson, 73e), Nketiah, Martinelli (Trossard, 66e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Sheffield United (4-4-2) : Foderingham – Bogle (Baldock, 71e), Trusty, Robinson, Thomas – McAtee (Fleck, 71e), Costa, Norwood, Ben Slimane (Osborn, 59e) – Hamer (Oné, 83e), Brewster (Archer, 59e). Entraîneur : Paul Heckingbottom.

Bournemouth 2-1 Burnley

Buts : Semenyo (22e) et Billing (76e) pour les Cherries // Taylor (11e) pour les Clarets

Ça passe pour Arsenal, qualifié à Sheffield pour les quarts de finale de la FA Cup