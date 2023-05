Antoine Kombouaré : « On ne touche pas à Messi, quoi qu’il fasse »

On peut perdre 5 – 1 une finale de coupe de France, être relégable, mais surtout, « on ne touche pas à Messi, quoi qu’il fasse ».

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le duel entre le FC Nantes et Strasbourg, Antoine Kombouaré a défendu Lionel Messi, en proie à quelques véhémentes attaques de la part des supporters du PSG, dénonçant un « lynchage » et qualifiant la situation d’honteuse.

🗣 Antoine Kombouaré "si j'avais Messi, je lui dirais de rester devant, de ne jamais défendre. Moi j’aurais envie de le voir s’amuser et briller. C'est mon avis, celui d’un passionné. On tombe sur un mec… C'est honteux. On ne touche pas à Messi. Je parle français ou pas ?" — RMC Sport (@RMCsport) May 5, 2023

« Quand j’entends des mecs qui disent “Messi il court pas sur le terrain, il défend pas », j’en ai rien à foutre moi, Messi, on ne touche pas». Le Kanak s’est même permis d’expliquer comment il fallait utiliser La Pulga sur un terrain : « Moi si j’avais Messi ? Messi, tu restes devant, tu cours jamais, tu défends jamais, par contre on te donne les ballons et j’ai envie de te voir jouer, t’amuser, briller. Mais c’est mon avis de passionné du jeu, du football. Aujourd’hui, on est en train de tomber sur un mec, c’est honteux. »

Les supporters du PSG rigolent.

