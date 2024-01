André Onana a bien pris l’avion pour rejoindre la sélection camerounaise

Onana n’a pas su dompter les Spurs.

Au sortir du match nul entre Manchester United et Tottenham (2-2), disputé ce dimanche, André Onana a filé du côté de la Côte d’Ivoire​, en jet privé, comme le montre une vidéo publiée par ses soins. Le gardien de but mancunien vient épauler ses compatriotes qui débutent la Coupe d’Afrique des nations ce lundi soir contre la Guinée. Même s’il ne sera pas titularisé, le joueur de 27 ans aura quand même le droit d’être ajouté au des remplaçants, après qu’un accord ait été conclu entre son club et la Fédération camerounaise, concernant sa présence dès le premier match.

Durant la CAN, c’est Altay Bayındır – premier Turc de l’histoire à jouer pour les Red Devils – qui devrait le seconder dans les cages de Manchester United. Le géant au mètre 98 a été recruté en septembre dernier, en provenance de Fenerbahçe contre une somme avoisinant les cinq millions d’euros. À minima, Onana devrait manquer trois rencontres de Premier League.

.En attendant, il n’a toujours pas pris son envol à Old Trafford.

