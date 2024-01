Amine Harit : « Les gens s’intéressent de plus en plus au football africain »

Après l’Euro 2020 en 2021, la CAN 2023… en 2024.

Décalée de quelques mois pour des raisons climatiques, la grand-messe du football africain s’ouvrira le 13 janvier prochain, en Côte d’Ivoire. De retour d’une longue blessure, qui lui avait coûté une participation à la Coupe du monde, Amine Harit sera présent au rendez-vous. Et il s’attend à vivre une compétition palpitante. « On ressent que les gens s’intéressent de plus en plus au football africain, a affirmé l’international marocain dans un entretien accordé à RMC Sport. C’est dû aux performances en Coupe du monde, et pas que du Maroc. Le Ghana a montré un très beau visage, la Tunisie aussi, qui s‘est imposée face à l’équipe de France. C’est que bénéfique pour l’Afrique. » Le Marseillais le promet d’ailleurs : « Ça va être une très, très belle compétition, voire l’une des meilleures CAN de l’histoire. »

L’ancien Nantais s’est également livré au petit jeu des pronostics, sans toutefois prendre trop de risques. « C’est le Sénégal qui a gagné la dernière Coupe d’Afrique donc ils sont favoris, a reconnu le Lion de l’Atlas. Après je pense qu’on a une très, très bonne équipe nous aussi. Il y a la Côte d’Ivoire aussi qui organise la compétition donc il va falloir les prendre au sérieux. » Quant à l’Algérie, elle peut selon lui être « une très belle surprise. »

Et l’Égypte de Mo Salah, dans tout ça ?

