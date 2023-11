Alessandro Florenzi sous le coup d’une enquête pour paris illégaux

C’était devenu un peu trop calme, cette histoire.

Après Nicolò Fagioli et Sandro Tonali, tous deux suspendus dans cette affaire, c’est au tour d’Alessandro Florenzi, défenseur de l’AC Milan, d’être sous le coup d’une enquête pour paris illégaux. Selon les informations de la Gazzetta, l’enquête est en cours depuis un petit moment déjà et avait été déclenchée dans la foulée de celles qui ont visé respectivement Fagioli, Tonali et Nicolò Zaniolo.

Si l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est accusé de paris illégaux, l’enquête du bureau du procureur de Turin doit cependant encore déterminer si ceux-ci concernent des matchs de football ou non. Florenzi doit être entendu dans les prochains jours pour répondre à cette interrogation, entre autres. Si tel est le cas, l’international italien risque une grosse suspension, comme celles infligées à Fagioli et Tonali, suspendus respectivement 7 et 10 mois des terrains de football.

En tout cas, s’il avait parié contre le PSG champion de France en 2021, il a eu du pif.

Rafael Leão absent plusieurs semaines