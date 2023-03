Affaire Negreira : le Barça et quatre de ses anciens dirigeants inculpés pour corruption

La justice espagnole s’attaque finalement au dossier barcelonais.

Leader incontesté cette saison en Liga, le FC Barcelone peut s’inquiéter pour son avenir en coulisses. Suspecté d’avoir versé plus de 6 millions à l’ancien responsable des arbitres José María Enriquez Negreira depuis 2011, le club catalan est maintenant dans le viseur de la justice espagnole. Les anciens présidents du club Josep Bartomeu et Sandro Rosell ont été inculpés par le parquet de Barcelone, tout comme les anciens directeurs Oscar Grau et Albert Soler. Selon El Mundo, ces dirigeants sont visés pour « corruption, abus de confiance et faux en écritures commerciales » La procédure engage aussi le club de Barcelone en tant que personne morale.

FC Barcelona paid money to the company of José María Enrique Negreira, the former Vice President of Spain’s Refereeing Committee.

In exchange for that money, they would receive favorable actions including the hiring of referees and refereeing decisions during matches. pic.twitter.com/v4QBIfcKmL

