Affaire Negreira : l’Espanyol Barcelone monte au créneau

Les Pericos sont remontés.

Après Séville, c’est au tour de l’Espanyol Barcelone de faire part de son mécontentement vis-à-vis de l’affaire qui secoue la Liga depuis bientôt une semaine. Le club a tenu à réagir via un communiqué publié en catalan.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 20, 2023

« Les implications possibles pour notre compétition, les clubs qui la composent et les instances concernées seraient d’une telle gravité qu’elles nécessitent une action exceptionnelle lorsqu’il s’agit de clarifier ce qui s’est réellement passé et, le cas échéant, de prendre les mesures correspondantes au niveau national et/ou international. » À l’instar de Séville ce lundi, les Pericos appellent « les autres clubs et organisations à faire un pas en avant pour défendre le bon fonctionnement et la bonne réputation de notre football. » L’affaire concerne pour l’instant uniquement le Barça, mais il est possible que d’autres clubs viennent s’ajouter à la liste. Pour rappel, les Blaugranas sont accusés d’avoir versé de l’argent au numéro deux de l’arbitrage espagnol José María Enríquez Negreira pendant plusieurs années. Une somme représentant au total 1,4 million d’euros, alors que le club a traversé des difficultés économiques ces derniers temps. Les faits sont toutefois prescrits selon l’article 112 du Code disciplinaire de la Fédération espagnole de football qui donne un délai de prescription de trois ans dans ce genre de cas. Ce qui implique que le club barcelonais ne serait pas sanctionné sportivement, mais le club peut toujours l’être judiciairement. Pour l’heure, aucune procédure judiciaire n’a été ouverte contre le FC Barcelone.

Quand on vous disait que c’était « plus qu’un club »…